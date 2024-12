Mistério: servidora trans é encontrada morta na Bahia

A mulher foi identificada como Neuritânia Pacheco - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Uma mulher trans de 48 anos foi encontrada morta, na cidade de Sobradinho, no norte da Bahia. O corpo da vítima tinha marcas de violência e há uma suspeita de que ela tenha recebido pedradas. Neuritânia Pacheco era servidora pública da Prefeitura de Sobradinho.

O crime aconteceu no sábado, 14, próximo a um campo de futebol da localidade de Vila São Francisco. Conforme informaram familiares, Neuritânia Pacheco teria saído de casa para um encontro amoroso. No entanto, não se sabe ainda se isso tem relação com o crime.

O corpo da vítima foi encaminhado para o Departamento de Polícia Técnica (DPT) da região. O velório e o sepultamento aconteceram no domingo, 15, no cemitério da cidade.

A autoria e a motivação do assassinato são investigadas pela Delegacia Territorial de Sobradinho, onde o caso foi registrado. A polícia aguarda o laudo pericial do DPT. Até esta segunda-feira, ninguém havia sido preso.

Nas redes sociais, o prefeito de Sobradinho, Cleyvinho Sampaio (PSD), compartilhou uma nota de pesar pela morte de Neuritânia, se solidarizando com familiares e amigos da servidora. Ela atuava como auxiliar de serviços gerais na Secretaria Municipal de Turismo, Cultura e Esporte.