Último suspeito de envolvimento na morte de ex-ator da Globo é preso

Homicídio aconteceu em outubro de 2024 - Foto: Reprodução

Após a morte do ex-ator da Globo, João Rabello, que aconteceu em outubro do ano passado, que aconteceu no distrito de Trancoso, em Porto Seguro, no sul da Bahia, o último suspeito de envolvimento no crime foi preso pela Polícia Civil do Espírito Santo nesta quinta-feira (30). Segundo as investigações, o homicídio foi motivado por um erro de identificação da vítima.

O homem, de 22 anos, estava foragido e foi capturado no bairro Jabaeté, em Vila Velha (ES), após uma denúncia anônima. Durante a abordagem, o suspeito portava uma pistola calibre 9mm, três carregadores e 47 munições, quando foi preso em flagrante por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito .

A ação foi realizada em cumprimento a um mandado de prisão preventivo expedido pela Vara Criminal de Porto Seguro (BA), e faz parte do inquérito conduzido pela Delegacia Territorial de Trancoso, vinculada à 23ª Coorpin.