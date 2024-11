Irmã de ator global morto na Bahia faz pedido na TV: "Não tinha noção"

Irmã de João Rebello falou sobre a morte - Foto: Reprodução | Globo e Redes Sociais

A irmã de João Rebello, Maria Carol Rebello, participou do Encontro, da Globo, nesta segunda-feira, 28, e fez um pedido por respeito pelo ex-ator mirim, que foi morto a tiros em Trancoso, na Bahia.

Na entrevista a Patrícia Poeta, a sobrinha de Jorge Fernando negou que ele tivesse qualquer tipo de envolvimento com o crime organizado. Ela ainda contou que tem sentido pela primeira vez a sensação de ser atacada na internet.

"A gente faz arte porque a gente ama, porque a gente tem algo a dizer, porque a gente quer transformar o mundo, transformar o olhar das pessoas. E não pela fama", afirmou Maria Carol.

A irmã do ex-ator mirim da Globo salientou: "Eu não tenho muitos seguidores, meu irmão tinha muito menos. A gente não tem essa dinâmica com rede social, publicidade e fama. A gente tem uma relação com a arte. Pela primeira vez, eu pude entender mais ou menos o que os artistas de hoje em dia, essa juventude que trabalha com internet, o que eles passam e como eles se adoecem".

"A partir de tudo o que as pessoas falam sem saber, o que as pessoas escrevem, o que as pessoas emanam de negatividade atrás de uma tela", lamentou a também atriz.

Maria Carol Rebello, então, acrescentou que tem enfrentado nas redes sociais "uma falta de respeito, falta de educação, falta de empatia, falta de conhecimento, de sabedoria.

"As pessoas estão falando de alguém que elas não conhecem, que elas não sabem. De algo que elas não têm a menor noção. Ninguém sabe o que está acontecendo em Trancoso, Porto Seguro, Caraíba… As pessoas falam sem saber. Totalmente numa ignorância do conhecimento", disparou.