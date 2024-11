Amiga de global morto em Trancoso faz revelação sobre ator: "Infelizmente"

João Rebello vivia em Trancoso, no sul da Bahia - Foto: Reprodução

Após o assassinato do ex-ator mirim João Rebello, em Trancoso, no sul da Bahia, Elza Cohen, amiga próxima do artista revelou em detalhes a vida do carioca na Bahia e afirmou que ele estava muito feliz nos últimos dias de vida.

“Ele falou que estava super feliz lá na Bahia, que estava com vários projetos, morando em um lugar tranquilo. Ele estava trabalhando como DJ junto aos tambores”, comentou Elza em entrevista à Caras Brasil.

“E ele até me sugeriu da gente fazer uma reedição do evento Zoeira HipHop – em que ele era um dos DJs/VJs da minha festa – para o final deste ano, mas, infelizmente, não vai dar mais”, explicou ela sobre João que usava o nome de Vunje como DJ.

"Ele era um apaixonado pela cultura Hip Hop. E a última vez que a gente se encontrou foi nesse festival. Ele veio da Bahia para participar dessa festa que faço há muitos anos no Rio Janeiro. Ele sempre foi uma pessoa muito criativa e estava sempre presente; tanto na minha vida pessoal quanto na profissional”, completou.

“Estávamos planejando fazer um documentário; escrevi e ele estava junto comigo. Eu já tinha o convidado para dirigir junto comigo. João estava com várias ideias”, disse Elza em tom de lamentação.

Além de destacar o profissionalismo do amigo, Elza também ressaltou o comprometimento dele com a equipe.

“Ele tem uma equipe, Apavoramento Sound System, que cuida de audiovisual: música, videoclipe, documentários. Então, ele estava sempre ali quando a gente precisava. Sempre atento aos acontecimentos da cultura hip-hop, do funk. Ele tem um acervo gigantesco porque estava sempre atento ao movimento”, afirmou.

“Ele era um grande colaborador nessa área e um ser humano incrível. Sem superego, sem vaidade, um ser humano íntegro, que gostava de compartilhar conhecimento com as pessoas”, completou a DJ.

"Estava sempre se doando, abrindo portas e janelas. Ele dizia que sempre valia sonhar. Ele era um grande sonhador e realizador também. Me identificava muito com ele, com essa coisa da curiosidade, de sonhar, de pensar no futuro, de desbravar, pesquisar, buscar conhecer. A gente tinha muita troca”, concluiu.