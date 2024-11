De suposto filho de Gugu a ex-ator morto na BA: veja o que bombou

Suposto filho de Gugu revoltado e ex-ator de Vamp morto na Bahia - Foto: Reprodução | Record e Redes Sociais

A semana, entre segunda, 21, e sexta-feira, 25, foi agitada no mundo dos famosos e contou com um pouco de tudo: barraco, morte e famoso revoltado. Os destaques ficaram para o assassinato do ex-ator de Vamp e para um desabafo do suposto quarto filho de Gugu Liberato (1959-2019).

Para começar, Jojo Todynho se revoltou com declaração de Xuxa sobre seu posicionamento político e falou que a loira é “privilegiada” e “não tem moral”. A cantora ainda garantiu que sempre foi fã da apresentadora, mas se decepcionou com a estrela.

Nos últimos dias, Ricardo Rocha, que afirma ser filho de Gugu, usou seu perfil do Instagram para desabafar contra as notícias envolvendo seu nome. O suposto filho do apresentador, que aguarda resultado de DNA para saber se terá direito a parte da herança do famoso, declarou que tem tido o seu trabalho atrapalhado por causa das especulações e desabafou.

Nesta quinta-feira, 24, João Rebello, DJ e ex-ator mirim da TV Globo, foi assassinado a tiros no centro de Trancoso, na Bahia. O ex-ator de Vamp era sobrinho do diretor Jorge Fernando e neto de Hilda Rebello. O caso está sendo investigado pela delegacia local e ainda não se sabe o motivo e a autoria do crime. Segundo testemunhas, dois homens de moto se aproximaram e atiraram 12 vezes contra o veículo que João estava.

O ex-namorado de Andressa Urach, Lucas Ferraz, detonou a produtora de conteúdo adulto, após ela expor prints de conversas e xingá-lo. O rapaz falou sobre o rompimento e o ciúme da influenciadora, que ele chamou de “frígida”. Lucas ainda disse que a famosa “quer prejudicar outras pessoas” e “não tem senso quando quer alguma coisa”. E afirmou: “Nunca vai ser feliz na vida, nunca vai ter alguém que a ame”.

Nos últimos dias, Virginia Fonseca voltou a causar polêmica. Desta vez, isso ocorreu por causa da exposição de uma bolsa com valor altíssimo, que virou motivo de críticas da influenciadora Maíra Azevedo, mais conhecida como Tia Má. "Meio milhão... Meio milhão… São dez casas populares!", afirmou a intérprete de Carol na série Rensga Hits!, do Globoplay, no X.

Nesta semana, Maiara também foi novamente massacrada por causa da sua aparência. Ela foi criticada, por exemplo, por Cariúcha e Sonia Abrão na TV. A apresentadora da RedeTV! chegou a comentar que a famosa está "sem a energia de antes" após a perda de peso. "Não é só a magreza. É a magreza sem a energia de antes, sem a vivacidade de antes. É outra pessoa. Então sei lá, se ela se aceita... mas tá difícil convencer os fãs, né?", falou a jornalista.

O ex-BBB Eliezer, por sua vez, foi às redes sociais negar os boatos sobre a morte de seu filho com Viih Tube, Ravi, que ainda nem nasceu. O famoso ficou chateado depois que a influenciadora passou a ser alvo de fake news. “Quando olhei isso, para mim é de uma perversidade enorme. Isso aqui é perverso", disparou.