Ex de Urach solta o verbo e dispara contra influenciadora: “Frígida”

O ex-namorado de Andressa Urach, Lucas Ferraz, soltou o verbo nos stories do Instagram, na noite dessa quarta-feira, 23, após a produtora de conteúdo adulto expor prints de conversas e xingá-lo. O rapaz falou sobre o rompimento e o ciúme da influenciadora, que ele chamou de “frígida”.

“Sabe o que é mais engraçado? Fica achando que está me expondo na internet falando que me fez coisas, que fez pro ex, pra família e pra muita gente. E depois de tudo fica jogando na cara: ‘Ai, eu te sustentei, eu fiz isso’. Então, por que fez? Alguém te pediu alguma coisa? Eu acho que, assim, se você não quer fazer algo por alguém, não faça. Depois quer falar que é caridosa? Vai aprender o que é caridade, vai”, iniciou.

Lucas disse que a famosa “quer prejudicar outras pessoas” e “não tem senso quando quer alguma coisa”. E afirmou: “Nunca vai ser feliz na vida, nunca vai ter alguém que ame ela de verdade, como eu amei”.

Na oportunidade, ele fez um desabafo e citou a época em que ele cuidou dela após uma operação. “Porque é fácil chamar as pessoas de ingratas quando você ajuda financeiramente e elas fazem outra coisa. Agora, e a gratidão de eu ter cuidado da sua saúde? Por ter cuidado de você operada. Você tem gratidão?”, perguntou ele.

O criador de conteúdo adulto disse ainda que “não vai dar palco para maluco”. “Ela fala o que quiser e tenha cuidado com o que fala. Eu não quero prejudicá-la. Mas se a pessoa não for coerente e entender que não tem mais que falar de mim, tem que seguir a vida dela. Porque não fiz nada de mal pra ela, pelo contrário: o que ela diz de provocação foi eu postar coisas com outras criadoras de conteúdo. E a pessoa, mesmo após o término, não sabe lidar com os ciúmes, não tem autocontrole”, disparou.

Ele completou: “O Brasil já está vendo quem você é, tá ficando feio já. Mais fácil você seguir sua vida, arrumar outras polêmicas e ficar bem, do que arrumar para a cabeça e arrumar confusão com uma pessoa que não quer te prejudicar”.

Brigas e exposição

Lucas Ferraz também falou sobre as brigas do casal no período em que eles ficaram juntos. “Todas as brigas que a gente teve, ela se arrependeu porque viu que se excedeu. Só que dessa vez ela tá fazendo em público. Então, não tem volta. Fico triste por isso porque foi uma pessoa importante pra mim. Sou muito grato a ela e às coisas que ela me fez. Só que eu não pedi p*rra nenhuma, ela me deu porque quis”, falou.

Depois disso, ele abordou a exposição da ex e revelou que sente pena de Urach. “Porque é uma pessoa que eu iria ajudar muito, mesmo após o término, mas a pessoa não consegue ver a outra feliz, ela tem que fazer algo pra pessoa se sentir mal, se sentir inferior a ela. E, desculpa, só vejo quanto ela é inferior”, disse.

Carro de presente

Ao ser questionado por uma internauta, ele comentou sobre o carro que a influenciadora deu a ele de presente.

“Tá aqui, tô andando gostoso nele, o carro que ela comprou, em partes. Porque, assim, o carro ia ser pago. Só que alguém olhou pra mim e [falou] ‘não, fica de presente pra você essa parte’. Do que adianta dar um presente para a pessoa e depois cobrar? Sabe por que está cobrando? Porque eu estou ‘andando com p*ta pra lá e pra cá’. Então, assim, eu tinha que comprar um carro e usar com ela. Agora que eu posso usar com outras pessoas, o carro não pode ser meu. Essa é a lógica que vocês não pegaram ainda”, esclareceu.

Frígida e brocha?

Por fim, Lucas falou sobre a afirmação da ex de que ele seria “brocha” e precisava usar injeção para ficar com o órgão sexual ereto. “Mas, gente, tem como levantar com a pessoa que é frígida? Ela foi garota de programa por muitos anos. Ela não sabe dar tesão para um homem no dia a dia. Ela acha que o cara tem que estar ali de p*u duro pra ela e acabou. Porque é frígida, não sabe conversar. O relacionamento é zero diálogo. Acha que tudo é trabalho, trabalha 28 horas por dia. Aí depois cobra sexo, mas não faz o mínimo pra ter sexo”, disse, sem papas na língua.

Ele finalizou: “Não é vergonha nenhuma dizer que eu não levantava com ela, porque não tinha nem vontade. Essa é a realidade. E a injeção era usada só nas gravações com ela, quando ela tinha muitos ciúmes da menina e eu tinha que ficar em pé. Inclusive, ela não fala isso pras amigas dela, que ela surtava com as amigas dela gravando comigo”.