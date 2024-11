Andressa Urach diz que deseja amor que aceite "ser corno e não traia"

Andressa Urach falou de exigências para namoro - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Andressa Urach voltou a falar a respeito de relacionamento. A influenciadora contou que está à procura de um novo amor, após anunciar o término com Lucas Ferraz. Ela, porém, mostrou que é exigente.

Leia Mais:

>>> Andressa Urach debocha de passagens bíblicas e diz: "Deus é mulher"

>>> Andressa Urach quebra silêncio sobre fim de namoro: "Sou ciumenta"

>>> Andressa Urach revela intimidade com animal: “Pavor disso”

A famosa deixou claro em rede social que a sua exigência é para que o seu novo amor "goste de ser corno".

"Algum homem interessado em ser corno? Acho que descobri que tenho fetiche nisso. Aprendi no meio liberal. Será que sou uma hotwife encubada?", afirmou a produtora de conteúdo adulto.

Andressa Urach destacou, no entanto, que deseja trair o parceiro, mas não ser traída: "Agora, quando namorar, só quero homem que tenha fetiche em ser corno! Porque sou ciumenta. Só eu posso. Envia essa mensagem para o teu amigo que gosta de ser corno, porque estou solteira".

A influenciadora comentou que coloca regras para que o namoro tenha uma boa relação: "Só não consigo ofender com palavrões, ok, amor? Só sei xingar na hora H com palavras gostosas. Não consigo xingar com palavras de humilhação. Com humilhação, eu que choro".