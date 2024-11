Galã de Mania de Você fala de sexualidade após viralizar com Chay

Jaffar Bambirra já falou de sexualidade - Foto: Reprodução | Globo

O público de Mania de Você, da Globo, tem ficado impressionado com as cenas de carinho entre os personagens de Chay Suede e Jaffar Bambirra, Mavi e Iberê, respectivamente.

A química e uma suposta tensão sexual entre os galãs têm levantado comentários e até um possível envolvimento entre os dois personagens na trama de João Emanuel Carneiro.

Em entrevista ao gshow, Jaffar Bambirra chegou a comentar sobre a sua sexualidade e garantiu que é heterossexual, mas que está aberto para as possibilidades.

"Eu me considero uma pessoa heterossexual, mas sou superaberto para as experiências que me acontecerem durante a vida. Temos muitas coisas fixadas na nossa cabeça que não precisam ser. A vida é tão fluida que as coisas podem acontecer e você não tem que se fechar", desabafou o famoso.

Recentemente, porém, ele foi apontado como novo affair da protagonista de Mania de Você, Gabz. Os dois foram vistos juntos durante o último Rock in Rio.