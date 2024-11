Nicolas Prattes, noivo de Sabrina Sato, choca ao revelar intimidades

O ator Nicolas Prattes - Foto: Reprodução

O ator Nicolas Prattes, noivo de Sabrina Sato, com quem espera um filho, detalhou sua intimidade com declarações sexuais durante sua participação no programa "Lady Night", comandado por Tatá Werneck. O galã da TV Globo falou abertamente sobre sexo anal e fez outras confissões.

No ar como protagonista da novela 'Mania de Você', Nicolas Prattes também está em alta após o anúncio de gravidez de Sabrina Sato, com quem já revelou transar mais de 50 vezes por semana.

Leia Mais:

>> Nicolas Prattes fala pela primeira vez sobre gravidez de Sabrina Sato

>> Ex revela verdadeiro motivo de término com Sabrina Sato: "Exausto"

Nicolas foi questionado se já usou brinquedinhos para auxiliar na ereção do pênis, como anel peniano, mas respondeu que não. "Surfo sem nada", afirmou.

Em seguida, Tatá Werneck perguntou a Prattes se ele "gosta de pegar tubo", em referência ao sexo anal. O ator admitiu ser adepto da prática. "Gosto de pegar tudo", declarou.

Nicolas também afirmou que diversas transas seguidas "desgasta a prancha". Ele foi questionado sobre o comprimento de seu pênis e disse que a "prancha é boa para remar".