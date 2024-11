Ex revela verdadeiro motivo de término com Sabrina Sato: "Exausto"

Duda Nagle falou sobre término do casamento com Sabrina - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Duda Nagle abriu o jogo sobre o fim de de seu casamento com Sabrina Sato, que está grávida do noivo Nicolas Prattes. O famoso ressaltou o motivo pelo qual os dois decidiram seguir por caminhos distantes após sete anos juntos.

Ao podcast Papagaio Falante, no YouTube, o ator disse sobre um momento difícil da relação: “O que foi mais difícil foi quando a gente ainda estava morando juntos, e não tínhamos assumido pra nós mesmos que o relacionamento tinha acabado. Ali foi a parte que a gente mais sofreu".

“A nossa crise começou antes. Nos sete anos foi aonde a gente não aguentou mais”, disparou ainda o filho de Leda Nagle.

Na entrevista, Duda Nagle confessou: "Eu acho que não era pra ser, não sei. É difícil explicar (…), mas eu acho que são vários fatores que levaram a gente a se distanciar como casal. A rotina era muito diferente, muito intensa, cada um para um lado”.

“Eu acho que algumas atitudes, se eu puder falar pra estimular mais os casais, é justamente blindar mais o casal. Manter mais a rotina, separar mais a energia”, declarou ainda.

O ex de Sabrina Sato ressaltou que estava difícil uma animação do casal: “Porque não adianta chegar no final do dia com os dois cansados e falar: ‘Ah, hoje é a nossa noite de tomar um vinho’. Mas tá exausto, sem energia nenhuma, no dia seguinte, já tem um monte de compromisso. Então, nesse sentido, eu acho que os hábitos, a rotina, a agenda contribuíram também para esse afastamento”.