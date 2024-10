Duda Nagle conta qual reação teve ao descobrir gravidez de Sabrina Sato

Zoe e Duda Nagle | Nicolas Prattes e Sabrina Sato - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O ator Duda Nagle se pronunciou publicamente sobre a gravidez de Sabrina Sato, sua ex-esposa. A apresentadora anunciou estar grávida de dois meses de seu noivo, o ator Nicolas Prattes. Nagle e Sato, que se separaram em 2023, são pais de Zoe, de 5 anos.

Durante uma participação no podcast Papagaio Falante, nesta quarta-feira, 16, Nagle compartilhou sua reação à notícia e destacou a importância de manter harmonia entre as famílias.

Segundo Duda, Sabrina o avisou pessoalmente sobre a novidade, e ele ficou feliz com a notícia.

Ela me ligou e contou. Fiquei muito feliz porque é um casal muito legal, ele é um bom garoto, os dois têm uma energia boa juntos Duda Nagle

Nagle também comentou que acredita que a gravidez será benéfica para sua filha Zoe e elogiou o novo relacionamento da ex-mulher.

Vai ser bom para a Zoe. Vai ser bom para todo mundo. Que bom que deu certo e que ela achou um cara legal. Torço muito por eles Duda Nagle

Sabrina Sato e Nicolas Prattes confirmaram nesta quarta-feira, 16, que estão esperando um bebê. Aos 43 anos, a apresentadora da GNT está em sua segunda gestação, após já ter enfrentado uma gravidez de risco com sua primeira filha, Zoe, fruto de seu casamento com Duda Nagle.



Duda também comentou sobre sua convivência com Prattes, relatando encontros em família e a dinâmica com o novo parceiro de Sabrina. "A gente já se encontrou, mas eu fico me segurando para não ser amigo demais, porque não sei até que ponto... Quando você tem afinidade, os assuntos fluem naturalmente".