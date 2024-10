Nicolas Prattes fala pela primeira vez sobre gravidez de Sabrina Sato

PAPAI DO ANO

Nicolas Prattes e Sabrina Sato estão namorando há mais de um ano - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O ator Nicolas Prattes quebrou o silêncio e falou pela primeira vez depois da confirmação da gravidez de Sabrina Sato, com quem mantém um relacionamento há um ano. O astro da TV Globo não escondeu a emoção com a chegada do seu primeiro filho e apontou a gestão como uma "bênção".

“Uma nova gestação é uma benção e será sempre bem vinda. Sabrina e Nicolas descobriram recentemente uma gestação ainda em estágio inicial. Por orientação médica, foi pedido que aguardassem a evolução com cuidado e amor. E assim estamos fazendo, com fé e na expectativa que evolua bem", informou a assessoria de imprensa da artista.

Nicolas Prattes também deu entrevista ao portal Leo Dias, durante o São Paulo Fashion Week, nesta quarta-feira, 16. Ele disse que essa será a sua missão mais importante.

“Eu tô só agradecendo a Deus, e sendo muito feliz. Isso é a missão da vida e eu vou seguir fazendo como sempre fiz, (mas), agora a minha missão mais importante”, afirmou Nicolas Prattes.