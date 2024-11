Maiara é humilhada por apresentadora na TV e vira motivo de polêmica

ASSUNTO DO MOMENTO

Maiara foi novamente criticada - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Dias depois de Cariúcha, Sonia Abrão se manifestou a respeito da aparência de Maiara, que faz dupla com Maraisa. No A Tarde é Sua, da RedeTV!, a apresentadora comentou que a famosa está "sem a energia de antes" após a perda de peso.

Leia Mais:

>>> Vai separar? Futuro de Maiara e Maraisa pode reservar surpresas

>>> Maiara revela quanto está pesando e é atacada: “Desnutrida”

>>> Comida cai da boca de Maiara e cantora 'mastiga vento'; veja o vídeo

"Não é só a magreza. É a magreza sem a energia de antes, sem a vivacidade de antes. É outra pessoa. Então sei lá, se ela se aceita... mas tá difícil convencer os fãs, né?", iniciou a famosa.

Sonia ainda declarou: "Tá aí, Maiara, a preocupação do público também é legitima. Outro dia eu estava falando aqui, 'gente, deixa ela sossegada, para de falar', mas cada nova imagem dela que vem de show ou que ela mesma posta, a preocupação volta tudo de novo".

"Houve um exagero e acho que tá na hora de voltar algumas casas nesse jogo aí", completou.

Nesta semana, a dupla de Maraisa chegou a rebater as críticas que tem recebido urante um show. "Quando eu tava gordinha, eu não prestava também. Agora emagreci, estou com 45 quilos, graças a Deus bem alinhados, e o povo fica me arrumando um monte de doença", falou a artista.