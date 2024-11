Vai separar? Futuro de Maiara e Maraisa pode reservar surpresas

Internautas reagiram à possibilidade de separação da dupla - Foto: Divulgação

Conhecida por revelar previsões envolvendo os famosos, a sensitiva Bianca Godói chocou a web na última quarta-feira, 23, ao falar sobre um possível acontecimento na vida da dupla sertaneja Maiara e Maraisa.

A vidente disse que as gêmeas vão se separar. “Desde 2022 venho avisando, até me xingaram”, escreveu ela em uma publicação feita no Instagram.

Os internautas reagiram à possibilidade de separação da dupla. “Mas ainda vai dizer que é mentira, que ninguém avisou, que só falou depois que aconteceu, os fatos estão aí, infelizmente”, disse uma pessoa.

Outra escreveu: “Infelizmente desde que a Marília se foi, a Maraisa vem dando sinais de que não está bem! Ela não viveu o luto, ela não teve o momento dela. Então ela veio só decaindo. Ela real não está bem”.

Mais uma opinou: “Essa moça precisa de ajuda e ninguém perto dela não vê, não percebe! Triste demais”.

