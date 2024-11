Maiara revela quanto está pesando e é atacada: “Desnutrida”

Nas redes sociais, os internautas seguiram com os ataques direcionados à famosa - Foto: Reprodução | Redes Sociais

A cantora sertaneja Maiara, que faz dupla com Maraisa, revelou quanto está pesando e rebateu comentários maldosos durante um show em Teresina, no Piauí. Ela afirmou que está vivendo sua “melhor fase” ao dizer que está com 45 quilos.

“Quando eu tava mais gordinha não prestava também, agora emagreci, tô com 45 quilos, graças a Deus bem alinhados… E agora o povo fica me arrumando um monte de doença que não existe, que eu nem sei o nome”, disse.

A artista disse ainda que nunca ganhou tanto dinheiro como agora. “Livra-me de todo mal, amém, gente. Eu tô na minha melhor fase. Nunca ganhei tanto dinheiro na minha vida. Nunca tive tão bonita na minha vida e tô solteira”, complementou.

Nas redes sociais, os internautas seguiram com os ataques direcionados à famosa. “Até quando vão ficar se enganando que tá tudo bem só porque ela tá falando que tá tudo bem”, questionou uma seguidora. “45kg melhor fase?? Ela tem a minha altura, 45kg tá desnutrida. Eu já pesei 47kg, mas isso eu tinha 20 anos era só o risco e detalhe, fiquei com esse peso porque estava mal tanto fisicamente como psicologicamente”, disse outra.

“Não, não e não! Não normalizem isso. Ela está desnutrida, nutricionalmente falando. Não é ‘se ela está falando tá tudo bem’. Isso se chama DISMORFIA”, afirmou outra.