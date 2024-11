Maiara tem aparência física detonada por famosa na TV: "Está feia"

Maiara foi criticada no SBT - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Maiara tem chamado a atenção do público nos últimos meses por causa da sua aparência física e voltou a ser criticada. No Fofocalizando, do SBT, nesta segunda-feira, 21, Cariúcha causou ao detonar a dupla com a irmã Maraisa.

A crítica surgiu quando os apresentadores iniciaram uma discussão sobre a vida pessoal de Maiara, que no final de semana rebateu seguidor e defendeu o namoro atual de Fernando Zor.

A sertaneja afirmou estar vivendo um ótimo momento, se sentindo rica, bonita e solteira. Cariúcha discordou sobre a fala da famosa a respeito de sua beleza.

“Mais rica e mais solteira, agora, bonita, não está, não”, comentou. Os demais colegas do Fofocalizando ficaram sem graça e tentaram contornar a situação.

A comentarista, porém, seguiu com as críticas à famosa: “Eu te adoro, sou muito sua fã, mas eu tenho que ser sincera, você está feia". Ela ainda sugeriu que a cantora deveria ganhar peso novamente.