Maiara se afastará dos palcos por saúde? Equipe quebra silêncio

Maiara foi alvo de notícias sobre saúde - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Maiara, da dupla com Maraisa, voltou a ser alvo de rumores envolvendo a sua saúde. No final de semana, viralizou uma notícia que dizia que a famosa pode se afastar dos palcos para se cuidar.

Segundo alguns portais, a decisão estaria relacionada a um tratamento médico intensivo e acompanhamento psiquiátrico, firmado em uma renovação do contrato das irmãs com a Workshow, agência que gerencia a carreira de dupla.

Ao jornal O Globo, a equipe de Maiara negou a informação. "Mais uma loucura e fake news", declarou a empresa representante da sertaneja.

Publicações no final de semana falaram que o recente emagrecimento de Maiara trouxe uma série de problemas de saúde, como distúrbios alimentares, disfunções na tireoide, ansiedade e depressão. A artista, então, estaria planejando iniciar um tratamento, longe dos holofotes.

Nas redes sociais, vários internautas criticaram o corpo da irmã de Maraisa. "Não é nem pela magreza… reparem na fisionomia, no olhar dela. Ela merece essa pausa", escreveu uma pessoa. "Era visível. Que ela se cuide e fique logo bem e se ame do jeito que ela é, pois, a busca dos padrões de beleza adoece as pessoas", opinou outra internauta.