Mulher é presa em flagrante após matar namorada a facadas

- Foto: Reprodução / Redes Sociais

Uma mulher foi assassinada a facadas no Complexo do Alemão, Zona Norte do Rio de Janeiro, após uma discussão com a namorada nesta segunda-feira, 16. De acordo com a polícia, Marcelly da Silva Neves foi esfaqueada no tórax pela companheira. Desesperada, a avó da vítima a socorreu e a levou até a Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) do Alemão, mas a jovem não resistiu aos ferimentos e faleceu na unidade.

Leia também:

>> Casa é invadida por enxame de abelhas e dono é forçado a deixar casa

>> Motorista por aplicativo é preso suspeito de estuprar jovem de 17 anos

>> Caminhão de alimentos tomba e tem carga saqueada na BA-026

A Polícia Militar foi acionada e prendeu Melina Maiara Vicente de Paulo, companheira de Marcelly, em flagrante. Ela foi encaminhada à Delegacia de Homicídios da Capital e autuada pelo crime de homicídio.