Motorista por aplicativo é preso suspeito de estuprar jovem de 17 anos

Um motorista por aplicativo foi preso em flagrante nesta segunda-feira, 16, no distrito de Pedreira, na zona sul de São Paulo. O homem, identificado, como Lucas da Silva Jansen, de 27 anos é suspeito de ter estuprado uma adolescente de 17 anos dentro do carro.

De acordo com as informações do registro policial, o motorista de aplicativo Lucas teria estacionado o carro na rua Joaquim do Lago, atrás de um caminhão. Ele então retirou a mochila da vítima e a colocou no banco do passageiro, depois pulou para o banco traseiro e deitou-se sobre a jovem. Depois, a estuprou.

Segundo o documento policial registrado pela mãe da vítima, a adolescente reside na área e solicitou o carro de aplicativo para se deslocar ao trabalho na UBS Vila Missionária, também na zona sul, onde trabalha como jovem aprendiz.

A mãe relatou à polícia que sua filha informou que, após o ato, Lucas agiu como se a adolescente fosse sua namorada, retornou ao banco da frente e deixou os pertences dela no banco do passageiro.

A jovem realizou o pagamento da corrida naquele momento para obter os dados de Lucas, com a intenção de posteriormente fazer uma denúncia.

O motorista deixou a jovem no local de trabalho, onde ela recebeu orientação para ir ao Hospital da Mulher. A polícia requisitou um exame ao Instituto Médico Legal (IML).