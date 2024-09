Versão baiana de "Tropa de Elite" estreia no YouTube

Cena do filme Rondesp - Tropa de Elite Bahia - Foto: Divulgação

Tendo como diretor, roteirista e protagonista o cineasta baiano de Simões Filho, Dragão Marinho, o filme "Rondesp - Tropa de Elite Bahia", longa de ação policial com aproximadamente 80 minutos de duração, acaba de ser disponibilizado no canal "Universal Disney", no YouTube, após oito anos de lançado nos cinemas.

Confira: Tropa de Elite Bahia - Filme Completo

Com um elenco de 108 atores, o filme é uma produção independente, com cenas rodadas em Salvador, Simões Filho-BA e Juazeiro-BA entre 2013 e 2016, com custo estimado de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Foi lançado em outubro de 2016, na UCI Orient do Shopping da Bahia.

Duas figuras conhecidas do público baiano participam na película, esse colunista e ator que vos escreve, que encarna o personagem "Bilú", traficante que comanda o bairro do Nordeste de Amaralina, e do delegado Deraldo Damasceno, que é homenageado vivendo personagem homônimo.

Longa é uma ação policial | Foto: Divulgação

Sinopse



Após a ocupação da Vila Cruzeiro no Rio de Janeiro, um traficante de alta periculosidade chamado "Carioca" (Nill Procópio), migra para Bahia. Em Salvador, ele inicia seu reinado de terror se unindo a "Bilú" (Adan Nascimento) e não demora em bater de frente com a Rondesp, a tropa de elite da Bahia, que causa a morte de seu irmão. Revoltado, ele comete um erro fatal: mexer com a família de um policial, o "Sargento Lopes" (Dragão Marinho).

Agora ele vai saber que o sistema é bruto e que bater de frente com a Rondesp é suicídio, não tem como fugir.

Colunista do MASSA!, Adan Nascimento (esquerda) interpreta um traficante no longa | Foto: Divulgação

Ficha Técnica



Direção e roteiro: Dragão Marinho

Assistente de Direção e fotografia: Silvania Nascimento

Produção: Sima Hollywood Filmes

Gênero: Ação Policial

Origem: Brasil

Classificação: 16 anos

Ano: 2016

Duração: Aproximadamente 80 minutos

Distribuidor: Independente

Elenco principal:

1. Sargento Lopes (Dragão Marinho)

2. Traficante Bilú (Adan Nascimento)

3. Deraldo (Deraldo Damasceno)

4. Cabo Magno (Flaviano Oliveira)

5. Carioca (Nill Procópio)

6. 2ª Sargento Valmir (Josenilson Bio)

7. Saldado Roly (Fernando Coutinho)

8. Saldado Magalhães (Jeremias Quadro)

9. Ninja Duka (Herondi Souza)

10. Bruninho Capeta (Carlos Call Alex)

11. Major Rafael (Jorge Silva)

12. Mulher Gabriela (Silvania Nascimento)

13. Criança (Kailany Reis)

14. Malhado (Marcos Malhado)

15. Ratinho (Carlos Santana)