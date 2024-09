Ex-bope rebate Wagner Moura sobre Tropa de Elite: "Nenhuma pegadinha"

Segundo o ex-bope, a facção hoje dividida entre evangélicos e não evangélicos - Foto: Leo Moreira/Ag. A Tarde

O ex-comandante do Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE) do Rio de Janeiro e idealizador do filme 'Tropa de Elite', Rodrigo Pimentel, comentou sobre as falas do ator Wagner Moura em relação a ter se arrependido de viver o icônico Capitão Nascimento no filme.



“Ele realmente sentiu o drama do que era ser um policial no Rio de Janeiro. Eu vi algumas falas em podcasts editadas e cortadas. Quando eu convidei ele para o Tropa de Elite 2, ele não queria, quando ele conversou comigo sobre o Tropa de Elite 3 eu concordei com ele, e na cabeça de Wagner Moura e de Zé Padilha, todo o problema do Brasil começa em Brasília. Estamos falando aqui sobre PCC vendendo combustível”, disse Pimentel, que prosseguiu:

“Eu tinha lançado o livro 'Elite da Tropa' um ano antes do filme e Wagner tinha lido o livro, então não teve nenhuma pegadinha para ele, porque aquela história era a que eu queria contar”.

A fala aconteceu na manhã desta quinta-feira, 12, durante o Congresso Baiano de Segurança Pública e Prevenção - que acontece de 11 a 13 de setembro, no Gran Hotel Stella Maris, em Salvador.