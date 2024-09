Congresso Baiano de Segurança começa debatendo prevenção e sociedade

- Foto: Luan Julião / Ag. A TARDE

O I Congresso Baiano de Segurança Pública e Prevenção teve início nesta quarta-feira, 11, no Gran Hotel Stella Maris, em Salvador/Bahia, reunindo Policiais e Bombeiros Militares de todo o Brasil, além de especialistas e profissionais do setor. O evento, que ocorre entre os dias 11 e 13 de setembro de 2024, oferece uma plataforma para a troca de conhecimentos e discussão de estratégias inovadoras em segurança, prevenção e gestão de crises.

No primeiro dia, das 14h30 às 18h, aconteceu o 3° Encontro dos Presidentes das Entidades dos Oficiais das Polícias e Bombeiros Militares do Nordeste. Durante a solenidade de abertura do Congresso, será elaborada a "Carta Salvador", que tratará da aplicação da nova Lei Orgânica Nacional das Polícias e Corpos de Bombeiros Militares Estaduais e outros temas relevantes.

Em entrevista exclusiva ao Porta A TARDE, o capitão da PM e presidente da Força Invicta, associação responsável pelo congresso, Igor Rocha, explica que, assim como outros estados do Brasil, a Bahia está passando por um momento de atenção na área de segurança pública, que é um tema prioritário atualmente.



"A Bahia, assim como outros estados do Brasil, passa por um momento de grande desafio na área de segurança pública. É uma pauta prioritária que está no dia a dia de todo cidadão e cidadã, baiano e brasileiro. Estamos promovendo esse grande encontro, trazendo especialistas em segurança pública, oficiais da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros, além de outros profissionais da segurança e da justiça, pesquisadores e a sociedade civil organizada, para discutir e encontrar novas soluções. Entendemos que as novas soluções vêm a partir de múltiplos olhares, com pessoas de diferentes perspectivas, trazendo suas realidades e expertises. Ao final, acreditamos que sairemos daqui com um produto que vai beneficiar o cidadão em casa, oferecendo mais segurança", explicou.

A Dra. Ana Paula Coité de Oliveira, assessora especial da Procuradoria Geral de Justiça da Bahia e promotora de Justiça, também conversou com a reportagem do Portal A TARDE e enfatizou a importância de debater a segurança pública como um dos caminhos para que as ideias para a área possam se concretizar.

"O Ministério Público entende que eventos dessa natureza têm uma importância fundamental tanto na discussão do sistema de defesa social quanto na segurança pública. Isso porque, justamente a partir desses debates e da promoção de ideias, essas discussões e ideias podem ser concretizadas em favor da sociedade. Acreditamos que o combate à organização criminosa pode ser mais eficiente com esses debates, fóruns de troca e discussões. Sem esses espaços de diálogo, é difícil avançar no combate à criminalidade organizada", disse.

A abertura contou também com um painel conduzido pelo Dr. Ricardo Brisola Balestreri, ex-Secretário Nacional de Segurança Pública, que compartilhou sua expertise e perspectivas sobre os desafios atuais na segurança pública e abordou a importância da segurança pública na defesa da democracia.

De acordo com Ricardo a democracia brasileira precisa dos policiais e bombeiros como figuras centralizadoras na defesa democrática e reforça o papel da Bahia nesse luta.



"A democracia, especialmente pela sua jovialidade e pela insegurança da democracia brasileira, requer que tenhamos em vocês, policiais militares e bombeiros militares, figuras firmes na sustentação do ideário democrático. Eu diria que, dentre essas figuras de sustentação, vocês são componentes principais e protagonistas dessa luta histórica pela democracia", reforçou.