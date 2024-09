Voo da VoePass apresenta falha técnica e retorna a MG

- Foto: Divulgação

Um voo da VoePass apresentou uma falha, na tarde desta terça-feira, 10, e precisou retornar ao Aeroporto Regional do Vale do Aço, no interior de Minas Gerais. O voo 2231 partiu de Ipatinga (MG) e tinha como destino o Aeroporto de Congonhas, em São Paulo.

“Após os reparos provisórios realizados em Ipatinga, a aeronave seguiu em um voo de traslado, sem passageiros, com destino a Congonhas. O avião já foi reparado e retornou para a frota operacional da empresa", disse a VoePass em nota.

A companhia aérea informou ainda que todos os passageiros foram atendidos dentro das normas previstas pela Resolução 400, da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac).

“O envio de aeronaves para manutenção é algo que faz parte da rotina de todas as companhias aéreas do mundo”, disse a empresa. “Em hipótese nenhuma os aviões da empresa decolam sem estar em estrita conformidade com o que estipulam o fabricante do ATR e dos órgãos reguladores.”

A empresa suspendeu 13 rotas desde a queda do avião no dia 9 de agosto. Entre os trechos, está o de Cascavel (PR) a Guarulhos (SP), o mesmo do acidente que matou 62 pessoas.

Veja destinos onde a VoePass não está operando:

Aracati (CE)

Campina Grande (PB)

Cascavel (PR)

Chapecó (SC)

Confins (MG)

Fortaleza (CE)

Juazeiro do Norte (CE)

Mossoró (RN)

Natal (RN)

Porto Seguro (BA)

Rio Verde (GO)

Salvador (BA)

São José do Rio Preto (SP)