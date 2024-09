Voepass suspende operação em mais quatro destinos após queda de avião

Ainda segundo a empresa aérea, a nova malha deverá ser anunciada a partir de 27 de outubro - Foto: Reprodução | Voepass

A Voepass anunciou a suspensão das operações em mais quatro destinos aéreos até o dia 26 de outubro, um mês após o desastre aéreo que matou 62 pessoas a bordo do voo 2283, que partiu de Cascavel (PR) e caiu em Vinhedo (SP).

Segundo o comunicado, a decisão contempla voos para Juazeiro do Norte (CE), Aracati (CE), Campina Grande (PB) e Chapecó (SC). Ao todo, são 13 destinos com operação suspensa. Ainda segundo a empresa aérea, a nova malha deverá ser anunciada a partir de 27 de outubro.

Estão suspensas as operações em Porto Seguro (BA), Salvador (BA), Aracati (CE), Fortaleza (CE), Juazeiro do Norte (CE), Campina Grande (PB), Mossoró (RN), Natal (RN), Rio Verde (GO), Confins (MG), São José do Rio Preto (SP), Cascavel (PR) e Chapecó (SC).

Segundo a companhia, a readequação é necessária devido à redução de uma aeronave na frota e para minimizar eventuais atrasos e cancelamentos. A Voepass informou que os passageiros que já compraram passagens para o período nos trechos cancelados serão atendidos conforme a Resolução 400 da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac).



A resolução prevê que, em caso de cancelamentos de voos, o passageiro pode solicitar reembolso integral da passagem, reacomodação em um voo de outras companhias (já que as viagens com a Voepass estarão suspensas), remarcação do voo para outra data sem custo ou outra alternativa de transporte para chegar ao destino.