'Perdeu o controle', diz novo relatório do Cenipa sobre queda de avião

Informação é da Superintendente da Polícia Técnico-Científica de São Paulo - Foto: Getty Imagens

Em novo relatório, o Centro de Investigação e Prevenção de Acidente Aeronáuticos (Cenipa) apontou a perda de controle da aeronave como a principal causa da queda do avião da VoePass em Vinhedo, na última sexta-feira, 9. A informação, divulgada nesta quinta-feira, 15.

De acordo com o documento,“Durante o voo em rota, a tripulação perdeu o controle da aeronave”.



O Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa), órgão central do Sistema de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Sipaer) e parte da Força Aérea Brasileira (FAB), é responsável pela condução das investigações de incidentes aeronáuticos no Brasil.

No último fim de semana, o Cenipa realizou a chamada "ação inicial", etapa em que são coletadas as primeiras informações que podem esclarecer as causas de um acidente. No domingo, 11, as autoridades conseguiram recuperar os dados das caixas-pretas da aeronave.