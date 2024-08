Posição de corpos sugere que passageiros foram avisados sobre queda

Todos os 62 ocupantes da aeronave morreram no acidente aéreo - Foto: Divulgação | Polícia Federal

O diretor do Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt (IIRGD) do estado de São Paulo, Maurício Freire, afirmou que a posição em que os corpos foram encontrados indica que os passageiros do avião da VoePass que caiu em Vinhedo (SP) podem ter sido alertados sobre a possibilidade de queda.

Todos os 62 ocupantes da aeronave morreram no acidente aéreo, ocorrido na última sexta-feira, 9.

De acordo com a perícia, grande parte dos passageiros estava com as mãos protegidas, o que indica a possibilidade de estarem em uma das posições de “brace” — com a cabeça entre os joelhos, abraçando as pernas. Essa conduta, que pode ter sido recomendada pela tripulação ou adotada por conta própria dos ocupantes ao perceberem o perigo, pode reduzir os impactos de uma aterrissagem forçada.

“De alguma maneira, e aí talvez o Cenipa possa vir a esclarecer esse ponto, grande parte das vítimas encontradas nesse caso estavam com as mãos preservadas. Isso ajudou muito, inclusive naqueles pouco carbonizados”, disse Freire, na quinta-feira, 15.

“Eu não sei se houve um comando da tripulação de que estavam em emergência, ou se as pessoas perceberam com essa queda acentuada, mas muitos corpos estavam naquela posição, o que não aconteceu na Latam, porque eles estavam pousando normalmente e de repente a aeronave entrou no prédio. Então acho que isso é fundamental”, afirmou o diretor do IIRGD.

Maurício Freire também participou do trabalho de identificação das 199 vítimas do acidente aéreo da TAM (hoje Latam) em 2007. O Airbus A320 da companhia que vinha do aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, tentou pousar no aeroporto de Congonhas, em São Paulo, mas atravessou a pista e colidiu com um prédio de cargas da própria empresa. Com o choque, o avião explodiu e pegou fogo.