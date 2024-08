VoePass: Último áudio da caixa-preta revela gritos dos passageiros

Dentro do avião havia 3 - Foto: Divulgação | FAB

O áudio da caixa-preta do avião da VoePass, que caiu em Vinhedo (SP) na última sexta-feira (9/8), foi divulgado pelo Laboratório de Leitura e Análise de Dados de Gravadores do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa). De acordo com as informações do aparelho, o último som registrado pelos gravadores foram os gritos dos passageiros.

De acordo com os investigadores, o copiloto Humberto de Campos Alencar e Silva notou que a aeronave estava perdendo altitude e alertou o piloto Danilo Santos Romano sobre a necessidade de estabilizar o avião. A diferença de tempo entre a percepção da perda de altitude e a queda foi de aproximadamente um minuto.

Leia também:



>> ‘O que está acontecendo?’: revelado últimos momentos de avião que caiu



>> Brasil figura entre países com menores riscos de acidentes aéreos



>> Cenipa orientou reforço do treinamento de pilotos de ATR em 2021

Em nota, a Força Aérea Brasileira (FAB), por meio do Cenipa, desmentiu a divulgação dos áudios das caixas-pretas. 'Nenhum veículo de imprensa teve acesso aos áudios, transcrições ou dados dos gravadores de voo, conhecidos como caixas-pretas, da aeronave de matrícula PS-VPB, envolvida no acidente em Vinhedo (SP) na última sexta-feira (09/08)', afirma o comunicado."

Ainda de acordo com a FAB, o relatório preliminar sobre a queda do avião da VoePass em Vinhedo (SP) deve ser divulgado em até 30 dias. Os investigadores esperam apresentar um desfecho junto com o relatório e descrevem a tragédia como 'nebulosa'.