Cenipa orientou reforço do treinamento de pilotos de ATR em 2021

O Centro de Investigações e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos - Cenipa - orientou que os pilotos de aviões ATR fizessem um reforço do treinamento para voos com condições de gelo em relatório de 2021.

A recomendação foi dada à Agência Nacional de Aviação Civil - Anac - após um incidente grave envolvendo a perda de controle de um avião do modelo em 2013. O caso aconteceu com a ATR-72, mesmo modelo que caiu em Vinhedo, na última sexta-feira, 9. As condições da queda do avião da Voepass que deixou 62 mortos também foram similares.

O incidente aconteceu em 26 de julho de 2013, com um voo da Trip Linhas Aéreas e não houve feridos. A companhia encerrou suas atividades no mesmo ano, quando foi incorporada pela Azul. O avião decolou do Aeroporto Internacional de Maceió para o Aeroporto Internacional de Salvador.

O relatório da Cenipe aponta que a tripulação perdeu o controle do avião, um PP-PTU, modelo ATR-72-212A, na região da Esplanada, na Bahia, por volta das 21h40, quando a aeronave sobrevoava uma localidade com acúmulo de gelo com o sistema de degelo desativado.

Neste momento, o avião passou por uma rápida variação de velocidade e, em seguida, houve uma queda de 5.000 pés (de 16.000 pés para 11.000 pés). O piloto assumiu o controle após declarar emergência. O pouso foi feito em segurança no aeroporto da capital baiana. Nenhum dos 58 passageiros e 4 tripulantes ficou ferido.

O Cenipa indicou como fatores contribuintes para o incidente: aplicação de comandos inadequados pelos pilotos; condições meteorológicas adversas; confusão na comunicação na cabine de comando entre pilotos e co-pilotos; avaliação inadequada da tripulação dos parâmetros de operação do sistema “antigelo” do avião; percepção imprecisa do impacto das condições de acúmulo de gelo na operação aérea; e erro no processo decisório dos pilotos.

VOO 2283

O acidente mais greve da aviação comercial brasileira desde 2007, aconteceu na última sexta. O avião turboélice ATR-72 da Voepass fazia o voo 2283, saindo de Cascavel para o Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo.

Ao todo, 62 pessoas, sendo 4 tripulantes, estavam no avião que caiu pouco depois das 13h20 em Vinhedo, no interior de São Paulo. Não houve sobreviventes.

Os dados da caixa-preta do avião ATR-72, da Voepass, foram extraídos e incluídos os áudios com as conversas na cabine de comando nos minutos finais do voo 2283.