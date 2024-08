Após seis dias do acidente da Voepass, avião de pequeno porte cai no MT; vídeo

Polícia Militar confirmou que a queda do avião ocorreu em uma fazenda - Foto: Reprodução

Na manhã desta quinta-feira, 15, um avião de pouso convencional modelo King Air caiu na zona rural de Apiacás, a 1.005 km de Cuiabá. A tragédia resultou na morte de cinco pessoas: o empresário identificado como Arni Alberto Spiering, de 70 anos, de seus dois netos, de um funcionário de fazenda e do piloto.

De acordo com informações do portal g1, a queda da aeronave ocorreu em uma fazenda próxima ao Rio Teles Pires, em uma região conhecida como 'Paredão'. Arni Spiering estava hospedado na Pousada Amazônia Fishing Lodge, na divisa de Mato Grosso com o Pará, há dois dias. O acidente ocorreu quando ele retornava para casa.



O acidente acontece seis dias depois da queda que envolveu um avião da empresa Voepass e vitimou 62 pessoas, em São Paulo.



O Registro Aeronáutico Brasileiro (RAB) informa que a aeronave tinha capacidade para sete pessoas, incluindo tripulantes e passageiros, e estava com sua situação regular. O avião estava registrado em nome de Arni Spiering, que era proprietário de uma empresa de sementes no estado e ex-presidente do União Rondonópolis (MT).



Leia Mais:

>>Conteúdo da caixa-preta de avião da Voepass é revelado; veja detalhes

>>Presidente da Voepass faz 1º pronunciamento após tragédia em Vinhedo

Veja vídeo: