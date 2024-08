Conteúdo da caixa-preta de avião da Voepass é revelado; veja detalhes

O avião da Voepass Linhas Aéreas fazia o trajeto entre Cascavel, no Paraná, e Guarulhos, em São Paulo, - Foto: Divulgação | Cenipa

O gravador de voz da caixa-preta do avião da Voepass que caiu com 62 pessoas a bordo em Vinhedo (SP) na última sexta-feira, 9, revelou que gritos e um questionamento foi feito pelo copiloto sobre o que estava acontecendo

As gravações, obtidas pelo Jornal Nacional, da TV Globo, mostram cerca de duas horas de conversas, que terminam com gritos e o choque da aeronave no solo. Entre a constatação da perda de altitude e o impacto, houve aproximadamente um minuto de gravação.



Por causa de hélices próximas à cabine de comando, os investigadores apontaram que o excesso de barulho aumentou a dificuldade para entender os diálogos. No entanto, assim que a perda de altitude é sentida, o copiloto Humberto de Campos Alencar e Silva questiona o que está acontecendo e diz que é preciso “dar potência”, em uma tentativa de estabilizar o avião.

Mesmo com a análise preliminar indicando queda repentina de altitude, apenas com os áudios da cabine não é possível identificar o motivo do acidente. A expectativa é de que o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) emita um relatório preliminar em 30 dias.

Queda do avião

O avião da Voepass Linhas Aéreas fazia o trajeto entre Cascavel, no Paraná, e Guarulhos, em São Paulo, quando caiu por volta das 13h20, da sexta-feira, 9, em um bairro residencial em Vinhedo, interior de São Paulo.

A bordo do avião estavam 58 passageiros e quatro tripulantes, totalizando 62 vítimas fatais. A aeronave, de modelo ATR-72-500, porte médio com capacidade de 72 assentos, foi fabricada em 2010.