Voepass adia retirada de objetos das vítimas de avião que caiu em SP

A companhia aérea Voepass, responsável pelo avião de modelo ATR-72 que caiu na última sexta-feira, 9, em Vinhedo (SP), deixando 62 pessoas mortas, começaria a recolher os objetos pessoais das vítimas nesta segunda-feira, 12, no entanto o procedimento foi adiado.

O Instituto de Criminalística (IC) solicitou uma nova verificação na área e, por isso, a retirada dos objetos foi suspensa. Diante do pedido, a Voepas informou que aguarda a permissão das autoridades para estimar o prazo final do processo de retirada dos destroços.

O Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) encerrou as atividades no condomínio em que a aeronave caiu no fim da noite de domingo, 11.



Desastre aéreo em SP

Um avião modelo ATR-72, da Companhia Aérea VoePass, antiga Passaredo, caiu no início da tarde da última sexta-feira, 9, com 62 pessoas a bordo. O acidente aconteceu na cidade de Vinhedo, no interior de São Paulo. Não houve sobreviventes.

O avião caiu na área de um condomínio residencial, no entanto não atingiu nenhuma residência.

Estavam na aeronave 4 tripulantes e 58 passageiros no momento do acidente.

O avião, de matrícula PS-VPB, fazia o voo 2Z2283 e decolou às 11h58 de Cascavel, segundo o aplicativo FlightRadar24. A chegada em Guarulhos estava prevista para 13h50.

O aplicativo mostra que, ao passar por Vinhedo, quando iniciava o procedimento de pouso, o avião teve uma queda brusca e caiu em parafuso.