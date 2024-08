'Só voava pela fé', diz ex-funcionário da VoePass sobre avião

Uma das aeronaves foi apelidada de “Maria da Fé” - Foto: Reprodução | TV Globo

Ex-funcionários da VoePass, companhia aérea responsável pelo avião que caiu em Vinhedo (SP), deixando 62 pessoas mortas, denunciavam irregularidades e falta de manutenção nas aeronaves antes mesmo do ocorrido.

“A gente tinha um avião que apelidava de ‘Maria da Fé’, porque só voava pela fé. Não tinha explicação como um avião daquele estava voando”, disse um ex-funcionário não identificado, em entrevista ao Fantástico, da TV Globo. Ele disse ainda que a empresa colocava a segurança em “segundo ou terceiro plano” e “visava mais o lucro”.

O diretor-presidente do Sindicato Nacional dos Aeronautas, Henrique Hacklaender, afirmou ao programa que as reclamações sobre a empresa aumentaram depois da pandemia de Covid-19, em março de 2020.

“Os tripulantes têm percebido níveis de fadiga ainda maiores. Os relatos mais recentes da Passaredo [nome antigo da VoePass] com relação à área de manutenção são por conta do sistema de ar-condicionado, que vinha apresentando algumas precariedades”, declarou.

Além disso, a aeronave tinha vários consertos pendentes, de acordo com o relatório de inspeção. A lista de “ações corretivas retardadas” tinha problemas em poltronas e cortinas, além de problemas que podem interferir na operação da aeronave.

A jornalista e escritora Daniela Arbex revelou que voou no mesmo avião da VoePass um dia antes do acidente. Em um longo desabafo no Instagram, na sexta-feira, 9, Daniela postou um vídeo no qual pessoas passavam mal de calor dentro da aeronave, que estava com o ar-condicionado desligado.

“Filmei as pessoas passando mal durante o voo por causa do calor que fazia dentro da aeronave sem ar-condicionado. Foi terrível. Um passageiro chegou a tirar a camisa. Outro, que estava uma poltrona à minha frente, sentia muita dor de cabeça. As pessoas se abanavam procurando ar. Eu e outros passageiros questionamos a aeromoça. A resposta foi que o “ar não funcionava em solo, só no ar”, “o que não aconteceu”, segundo a jornalista.