Descubra as principais causas de acidentes aéreos no mundo

Perda de controle lidera ranking - Foto: Miguel Schincariol | AFP

A queda de um avião da Voepass, no município paulista de Vinhedo, na sexta-feira, 9, deixou 62 mortos. Segundo levantamento da Boeing, uma das maiores fabricantes de aeronaves, a “perda do controle” lidera o ranking de causas de acidentes aéreos no mundo entre 2013 e 2022, com 757 casos.

Na sequência, de acordo com o levantamento, aparece “falha ou mau funcionamento do sistema, não relacionado ao motor”, com 158 casos registrados. “Saídas da pista na decolagem ou pouso" também figura na lista, com 134 registros.

Leia também:

>> Ministro da Defesa diz que gelo causou queda de avião em SP

>> Piloto morto em queda de avião não estava escalado para voo, diz amigo



Problemas relacionados a combustível figura no ranking com 71 acidentes.Em entrevista para o site BBC, o investigador de acidentes aeronáuticos e assessor executivo da Associação Brasileira de Pilotos da Aviação Civil (Abrapac), Maurício Pontes, explica as causas dos acidentes aéreos.

"No caso da perda de controle, por exemplo, pode acontecer por uma infinidade de razões, seja humana ou não. A gente tem que entender que é multifatorial e há múltiplas possibilidades", pontuou.