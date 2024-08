Pré-candidata a vereadora está entre vítimas de queda de avião

Gracinda também era professora universitária - Foto: Reprodução | Redes Sociais

A pré-candidata ao cargo de vereadora da cidade de Toledo, região oeste do Paraná, Gracinda Castelo da Silva, de 42 anos, está entre as vítimas do acidente aéreo da Voepass, em Vinhedo (SP), que aconteceu na última sexta-feira, 9. Gracinda era professora da Universidade Tecnológica do Paraná (UTFPR), formada em engenharia química, e filiada ao Movimento Democrativo Nacional (MDB).

Radicada no Brasil, Gracinda era portuguesa e viajava com o marido Nélvio José Hubner, procurador municipal de Toledo, também morto após a queda. Casados há 25 anos, o casal deixa três filhos.

Nas redes socias, Gracinda comemorava o lançamento da pré-candidatura nos últimos dias. "Acelerando para um futuro de liberdade e inclusão! Sou Gracinda Marina, pré-candidata a vereadora de Toledo pelo MDB. Juntos, vamos pilotar nossa cidade para um caminho de progresso e educação para todos. Acompanhe os próximos passos dessa jornada aqui!", escreveu.

O prefeito de Toledo, Beto Lunitti (PMDB), lamentou a morte do casal nas redes sociais. “A Prefeitura de Toledo lamenta profundamente o falecimento de Nélvio José Hubner e sua esposa, Gracinda Marina Castelo da Silva”.



De acordo com o jornal portugues Correio da Manhã, o presidente do país, Marcelo Rebelo telefonou para a família de Gracinda. “Radicada no Brasil, continuava muito ligada a Portugal”, declarou. Já o primeiro-ministro da República Portuguesa, Luís Montenegro, manifestou “dor profunda” e enviou condolências para a família.

Gracinda era uma das nove pessoas ligadas à UTFPR mortas no acidente, entre professores, pais de docentes e ex-aluna.



- Raquel Ribeiro Moreira, professora da área de Letras, e seu marido Adriano Daluca Bueno

- Gracinda Marina Castelo da Silva, professora da área de Engenharia Química, e seu marido Nélvio José Hubner

- Deonir Secco, marido da professora Araceli Ciotti de Marins;

- Maria Auxiliadora Vaz de Arruda e José Cloves de Arruda, pais da professora Priscila Vaz de Arruda;

- Simone Mirian Rizental, tia do professor Fabio Rizental Coutinho;

- Hadassa Maria da Silva, egressa do curso técnico em Mecânica do Campus Cornélio Procópio

Desastre aéreo em SP

Um avião modelo ATR-72, da Companhia Aérea VoePass, antiga Passaredo, caiu no início da tarde desta sexta-feira, 9, com 62 pessoas a bordo. O acidente aconteceu na cidade de Vinhedo, no interior de São Paulo. Não houve sobreviventes.

O avião caiu na área de uma condomínio residencial, no entanto não atingiu nenhuma residência.

Estavam na aeronave 4 tripulantes e 58 passageiros no momento do acidente.

O avião, de matrícula PS-VPB, fazia o voo 2Z2283 e decolou às 11h58 de Cascavel, segundo o aplicativo FlightRadar24. A chegada em Guarulhos estava prevista para 13h50.

O aplicativo mostra que, ao passar por Vinhedo, quando iniciava o procedimento de pouso, o avião teve uma queda brusca e caiu em parafuso.