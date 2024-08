Vinhedo: Piloto deixou bilhete para namorada: “Eu vou, mas volto”

Em meio as homenagens, a namorada também fez um desabafo ao dizer que “está sendo desesperador” - Foto: Reprodução/Redes sociais

A namorada do piloto Danilo Santos Romano, 35 anos, que comandava o avião que caiu em Vinhedo (SP), publicou nas redes sociais uma homenagem ao comandante da tripulação. Thalita Valente postou uma série de stories no Instagram neste sábado, 10.

>> Piloto morto em queda de avião não estava escalado para voo, diz amigo

Em meio as homenagens, a namorada também fez um desabafo ao dizer que “está sendo desesperador”. “Meu único desejo era ter você de volta. Liguei incansáveis vezes no seu celular e não pude ouvir sua voz, está sendo desesperador”, disse Thalita.

Leia mais:

>> Vinhedo: 60 famílias aguardam pela identificação de corpos

>> Depois de acidente, piloto pede respeito e afirma que avião é seguro

E prosseguiu: “Te amo Danilo, te amo como nunca amei ninguém”, completou a mulher. Nas postagens, Thalita detalhou que o casal estava juntos havia 4 anos e falou sobre o plano que tinham de ter filhos.

Na sequência de publicações, ela também mostrou um bilhete que o piloto tinha deixado antes de sair de casa. “Obrigado por querer ficar comigo hoje. Eu vou, mas eu volto, hein?”, tinha dito Danilo. Na legenda, Thaiza escreveu: “Este é o dia mais triste da minha vida”.

As forças de segurança e resgate concluíram, às 18h30 deste sábado, o trabalho de remoção das vítimas do acidente com a aeronave da Voepass que aconteceu na sexta-feira, 9. Ao todo, os 62 corpos, sendo 34 masculinos e 28 femininos, foram resgatados e encaminhados para a unidade central do Instituto Médico Legal (IML) de São Paulo para a identificação e liberação às famílias.

Danilo foi um dos primeiros mortos a ser reconhecido.