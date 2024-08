Ex-funcionário da VoePass denuncia uso de palito em sistema de avião

Comandante Ruy Guardiola, ex-funcionário da VoePass - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O comandante Ruy Guardiola, ex-funcionário da empresa aérea VoePass, responsável pelo avião que caiu em Vinhedo, interior de São Paulo, na sexta-feira, 9, matando 62 pessoas, disse que quando trabalhava para a empresa, a equipe realizava diversos ‘armengues’ para o funcionamento dos aviões modelo ATR. Segundo Guardiola, que foi um dos primeiros pilotos do modelo ATR no Brasil, dentre os improvisos testemunhados por ele, está o uso de um palito de fósforo para resolver um problema no botão que aciona o sistema antigelo.

Uma das hipóteses para a o acidente com o avião, ocorrido em Vinhedo, estado de São Paulo, é a falha no sistema de anticongelamento. O avião caiu em um condomínio residencial na região, mas ninguém ficou ferido.

Em entrevista ao Fantástico, Guardiola afirmou que o caso de uso do palito teria acontecido em 2019, quando ele trabalhou por um mês na Voepass. A empresa aérea é a mais antiga em operação no país e é especializada em voos regionais.

De acordo com Guardiola, na época tinha sido detectado um problema não detalhado no nível de aquecimento de um dos sistemas. A solução encontrada foi colocar um palito de fósforo, ou “palito de dente” no local. “Eu vi com esses olhos que a terra há de comer”, contou o piloto.

Além disso, outro ex-funcionário, que também concedeu entrevista ao Fantástico, mas não quis ser identificado, disse que na companhia havia uma aeronave conhecida como “Maria da Fé”, por causa da precariedade de sua situação.

Alguns especialistas em aviação ouvidos pelo programa disseram que uma das hipóteses é que os pilotos da VoePass não perceberam o acúmulo de gelo nas asas do avião turboélice modelo ATR-72-500. Assim, continuaram voando na mesma altitude até perderem sustentação.

Outra teoria é que eles teriam percebido o acúmulo de gelo, mas as medidas adotadas não resolveram o problema, e, com isso, a aeronave perdeu a sustentação.

Desastre aéreo em SP

Um avião modelo ATR-72, da Companhia Aérea VoePass, antiga Passaredo, caiu no início da tarde da última sexta-feira, 9, com 62 pessoas a bordo. O acidente aconteceu na cidade de Vinhedo, no interior de São Paulo. Não houve sobreviventes.

O avião caiu na área de uma condomínio residencial, no entanto não atingiu nenhuma residência.

Estavam na aeronave 4 tripulantes e 58 passageiros no momento do acidente.

O avião, de matrícula PS-VPB, fazia o voo 2Z2283 e decolou às 11h58 de Cascavel, segundo o aplicativo FlightRadar24. A chegada em Guarulhos estava prevista para 13h50.

O aplicativo mostra que, ao passar por Vinhedo, quando iniciava o procedimento de pouso, o avião teve uma queda brusca e caiu em parafuso.