IML identifica 27 dos 62 mortos em acidente aéreo de Vinhedo

Quase metade dos corpos do acidente com o avião da Voepass Linhas Aéreas, na cidade de Vinhedo, em São Paulo, já foram identificados. Até o momento, a força-tarefa do Instituto Médico Legal (IML) computou 27 das 62 vítimas já identificadas após a realização de exames.

De acordo com a Superintendência da Polícia Técnico-Científica, todas as vítimas morreram por conta de politraumatismo. Os reconhecimentos dos corpos ainda não têm prazo definido para terminar.

As declarações de óbitos de 15 dos mortos já foram entregues a seus parentes. Os nomes das vítimas identificados não foram divulgados pelo IML.

Os mortos foram identificados através de reconhecimento das digitais e outros meios, como radiografias, exames odontológicos de arcadas dentárias, tatuagens etc.

Com capacidade para 68 pessoas, a Voepass Linhas Aéreas estava com 62 viajantes dentro — 58 passageiros e quatro tripulantes — da aeronave no momento da queda. Não houveram sobreviventes no acidente.