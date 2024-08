VoePass planeja aumentar quantidade de voos na Bahia; veja novas rotas

ATR-72 da VoePass - Foto: Divulgação | Voepass

Atualmente, a VoePass opera apenas um voo saindo de Salvador, uma rota diária para Recife. Além disso, há a ligação de Porto Seguro para Belo Horizonte. Mas para 2025 a empresa aérea planeja aumentar a presença no estado.

Em janeiro as operações nas bases de Barreiras e Vitória da Conquista serão retomadas. A metrópole do oeste da Bahia terá voos para Brasília às segundas, quartas, sextas e domingos, enquanto a 'Suíça Baiana' também terá conexão direta com a capital federal às terças, quintas e sábados.

Ambas as cidades também terão voos para Salvador. No caso de Barreiras serão às segundas, quartas, sextas e domingos. Em Conquista, as decolagens ocorrerão todas as terças, quintas e sábados.

No passado, a VoePass já foi mais presente em território baiano, especialmente em cidades do interior como Feira de Santana, Teixeira de Freitas, Guanambi e Paulo Afonso. Todas tinham voos diretos para Salvador em 2023, por exemplo.

As novas rotas serão operadas pelo ATR-72, com capacidade para até 68 passageiros.

Acidente

A aeronave e a empresa são as mesmas que protagonizaram o acidente aéreo da última sexta-feira, 9, em Vinhedo (SP). Essa foi a primeira queda de avião da VoePass, fundada há mais de 30 anos. o ATR-72 também é considerado um dos aviões mais seguros do mundo.