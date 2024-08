Copiloto da VoePass pediu para “dar potência” antes da queda do avião

O copiloto percebeu que o avião estava perdendo sustentação, e questionou o piloto, D - Foto: Divulgação/FAB

Antes do avião da VoePass cair em Vinhedo (SP), o copiloto Humberto de Campos Alencar e Silva pediu para “dar potência” para impedir a queda. A informação foi obtida das 2h de áudio do gravador do avião, transcrito por técnicos do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa).

No trecho da gravação, obtido pelo Jornal Nacional, da TV Globo, o copiloto percebeu que o avião estava perdendo sustentação, e questionou o piloto, Danilo Santos Romano, o que estava acontecendo naquele momento e pediu para dar potência à aeronave.

Cerca de um minuto foi o tempo que demorou entre a percepção da perda de altitude pelos pilotos até o contato da aeronave com o solo. Segundo reportagem do Jornal Nacional, os últimos registros dos gravadores foram os gritos da tripulação durante o minuto de queda.



Mesmo com os áudios da cabine, ainda não foi possível confirmar as causas do acidente com o ATR 72. O excesso de gelo nas asas do avião, como causa da tragédia, não foi confirmado nem descartado.

