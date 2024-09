Idoso suspeito de matar esposa é encontrado morto em casa na Chapada

Cadáveres foram encaminhados para o IML de Brumadinho - Foto: Reprodução

Um idoso de 77 anos foi encontrado morto nesta segunda-feira (9), no município de Contendas do Sincorá, na Chapada Diamantina, dentro da própria casa. Ele é suspeito de matar a esposa, de 78 anos, a facadas na mesma residência.

Leia mais:

>>Morro de São Paulo: mais de 500 pessoas combateram incêndio em pousada

>>Homem é ferido a tiros após tentativa de assalto em Praia do Forte

>>Jovem é baleada em frente de escola na Bahia após ser perseguida

De acordo com informações do 24º Batalhão de Polícia Militar, o corpo do homem, identificado como Joaquim José dos Santos, foi encontrado por populares. Investigações preliminares apontam que ele teria tirado a própria vida após cometer o feminicídio.

O Departamento de Polícia Técnica (DPT) foi acionado para realizar perícia no local e remover os corpos. Os cadáveres de José e da esposa, identificada como Carmelita Maria dos Santos, foram encaminhados para o Instituto Médico Legal (IML) de Brumadinho. A Polícia Civil investiga o caso.