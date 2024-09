Jovem é baleada em frente de escola na Bahia após ser perseguida

Estudante de 18 anos é baleada em frente a escola estadual em Vitória da Conquista - Foto: Reprodução | Google Street View

Uma estudante de 18 anos foi baleada em frente a uma escola, no município de Vitória da Conquista, no sudoeste do estado, na terça-feira, 10.

Segundo as informações iniciais da Polícia Militar, o caso aconteceu nas proximidades do Colégio Estadual Camilo de Jesus Lima. Ao perceber estar sendo perseguida, a jovem buscou socorro na unidade escolar.



Os agentes da PM foram acionados pouco depois para a ocorrência e encontraram a vítima com duas perfurações causadas por disparos de arma de fogo.

A jovem recebeu os primeiros socorros ainda na escola e foi conduzida para o Hospital de Base acompanhada por uma servidora e pelos avós. Não há informações sobre o estado de saúde.

A Polícia Civil informou que diligências já são realizadas no sentido de localizar o autor do atentado, que foi reconhecido pela mulher.

Delegacia de Homicídios de Vitória da Conquista investiga a tentativa de assassinato.

Veja nota da Secretaria de Educação

Em relação ao ocorrido em frente ao Colégio Estadual Camilo de Jesus Lima, em Vitória da Conquista, o Núcleo Territorial de Educação do Sudoeste da Bahia (NTE 20) informa que, ao perceber estar sendo perseguida, a jovem buscou socorro na unidade escolar.