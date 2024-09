Ex-Comando Vermelho de Feira que migrou para BDM é preso em SP

Kinha deixou o Comando Vermelho e para integrar liderança de facção rival - Foto: Reprodução

Um homem apontado como uma das principais lideranças da facção criminosa Bonde do Maluco (BDM), em Feira de Santana, foi preso na tarde de terça-feira,10, na cidade de São Paulo. Segundo uma fonte do Portal A TARDE, o suspeito, identificado como Lucas Laercio da Silva Lima, vulgo Kinha, MD ou JJ, é dissidente do Comando Vermelho desde agosto de 2023, quando saiu e iniciou uma guerra sangrenta na cidade.

Leia Mais:

>> Líder da facção BDM de Feira de Santana é preso em Salvador

>> Líder de facção em Feira de Santana é preso em São Paulo

A escala de violência foi tão grande que, durante o período de sua saída até os meados deste ano, houve um aumento de aproximadamente 73% nos índices de mortes violentas na cidade. A onda de violência só foi reduzida após a prisão dos principais "soldados" (executores) durante operações das polícias Civil e Militar.



A prisão de Kinho, que tinha mandado pelo crime de homicídio em aberto, aconteceu graças a um trabalho conjunto entre a Polícia Civil da Bahia, a Coordenadoria da PCBA em Feira de Santana, Departamento de Inteligência Policial, com apoio das equipes da Polícia Civil de São Paulo.