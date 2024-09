Líder da facção BDM de Feira de Santana é preso em Salvador

Charles é apontado como líder do BDM em Feira de Santana - Foto: Reprodução | Divulgação

A Polícia Civil prendeu uma das principais lideranças da facção criminosa Bonde do Maluco (BDM), da cidade de Feira de Santana. De acordo com apurações do Portal A TARDE, trata-se de Adriano de Souza Santos, conhecido como Charles, de 37 anos, também investigado por ser responsável por vários homicídios na cidade e comandar o tráfico de drogas na Região Leste do estado.

Ele foi localizado e preso no bairro de Castelo Branco, em Salvador, por equipes da Coordenação de Apoio Técnico e Tático à Investigação (CATTI Sertão e Sede), da Coordenadoria de Operações Especiais (CORE) e da Delegacia de Homicídios de Feira de Santana. O alvo tinha mandado de prisão preventiva em aberto.

Com o suspeito, que segue à disposição do Poder Judiciário, foram apreendidos diversos aparelhos celulares, que passarão por perícia.