Líder de facção em Feira de Santana é preso em São Paulo

Nito tinha um mandado de prisão preventiva emitido pela Vara de Tóxicos de Feira de Santana - Foto: Divulgação

Agentes do Departamento de Repressão e Combate à Corrupção, ao Crime Organizado e à Lavagem de Dinheiro (DRACO) prenderam um indivíduo apontado como um dos líderes de uma facção criminosa com atuação em Feira de Santana e região. A operação denominada 'Aurora' aconteceu na manhã desta terça-feira, 11, em São Paulo.

Os soldados, com ajuda da Polícia Civil de São Paulo, executaram um mandado de busca e apreensão em um condomínio no bairro Parque Boa Esperança. No local, o suspeito foi preso e 35 quilos de maconha foram confiscados.

Segundo apurações do Grupo A TARDE, o sujeito se chamava Edenilton Pires dos Anjos, vulgo Nito, e comandava o Bonde do Maluco (BDM), capitaneado pelo traficante Edmilson dos Santos, vulgo Motoboy, na cidade baiana.

Ele tinha um mandado de prisão preventiva emitido pela Vara de Tóxicos de Feira de Santana. Além disso, o criminoso também é investigado por cometer assassinatos na mesma cidade.