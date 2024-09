Traficantes de Cristo? Facção aliada ao BDM se declara 'evangélica', diz ex-Bope

Segundo o ex-bope, a facção hoje dividida entre evangélicos e não evangélicos - Foto: Divulgação

O ex-comandante do Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE) do Rio de Janeiro e idealizador do filme "Tropa de Elite", Rodrigo Pimentel, revelou que os integrantes da facção Criminosa Terceiro Comando Puro (TCP), se declaram como evangélicos. A fala foi dita na manhã desta quinta-feira, 13, durante o Congresso Baiano de Segurança Pública e Prevenção - que acontece de 11 a 13 de setembro, no Gran Hotel Stella Maris, em Salvador.

Segundo o ex-bope, a facção é hoje dividida entre evangélicos e não evangélicos.

"Nem todo o Terceiro Comando é evangélico do Rio de Janeiro. São duas frentes: a frente evangélica do 'Peixão' e a frente não é evangélica do 'TH'. durante muito tempo a imprensa omitiu o nome de Facção para não levantar a bola deles, mas nós temos que falar, para que as pessoas entendam o que está acontecendo. O terceiro comando hoje é a segunda maior facção do Rio de Janeiro, só perde para o Comando Vermelho, e boa parte dessa facção está num processo de evangelização. E muita gente pode acreditar que é um processo falso, que eles estão inventando essa essa falsa fé em Jesus. Mas assim eles se declaram".

Ele ainda contou que um das lideranças da facção, 'Paixão', diz receber 'chamados' de Deus para invadir territórios de rivais.

O tema inclusive será tratado em um dos seus três novos projetos cinematográficos que devem sair em 2025. Em conversa com o Portal A TARDE, ele falou um pouco sobre eles.

"Eu estou, hoje, desenvolvendo um argumento. A primeira fase é A sinopse, a segunda é argumento, a terceira é roteiro. Sobre os traficantes evangélicos, contando a história desses bandidos que se dizem evangélicos. Repito: se dizem evangélicos. Eu estou fazendo um projeto sobre a história real de um policial militar do Rio de Janeiro, nascido na Bahia, que ficou cercado numa casa durante um dia, enfrentando centenas de bandidos, a batalha de Sacramento. E estou fazendo um terceiro filme contando uma história - não tem nada a ver com polícia - meio comédia, de pessoas do Rio de Janeiro comprando ambulâncias para fugir do tráfego intenso das cidades grandes".

TCP

O Terceiro Comando Puro (TCP) é uma nova facção surgida da separação do Terceiro Comando (TC), que também surgiu de uma dissidência do Comando Vermelho, no Rio de Janeiro.

Investigações da Polícia Federal e Polícia Civil apontam que a organização criminosa, segunda maior do Rio, está formando aliança com uma das mais perigosas facções da Bahia, o Bonde do Maluco (BDM).