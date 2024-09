PRF apreende mais de 150 aparelhos eletrônicos no Sul da Bahia

Aparelhos apreendidos em fiscalização em Vitória da Conquista nsta terça-feira (10) - Foto: Divulgação Ministério da Justiça e Segurança Pública

A Polícia Rodoviária Federal apreendeu 162 aparelhos eletrônicos transportados ilegalmente durante uma fiscalização de excesso de peso em veículos de carga, no km 830 da BR-116, em Vitória da Conquista (BA).

A abordagem foi realizada na manhã desta terça-feira, 10, em um caminhão Volvo/FH 460, que possuía danos perceptíveis no para-brisa. Na inspeção, os policiais notaram diversas caixas de papelão na cabine do veículo e ao abrirem, se depararam com a presença dos aparelhos eletrônicos.

Questionado, o motorista confessou que a mercadoria estava sem nota fiscal e que foi coletada em Guarulhos (SP), com destino a Milagres (CE). Ele ainda afirmou que receberia R$ 300 por cada caixa transportada.

A ocorrência foi enviada à Polícia Federal em Vitória da Conquista para serem tomadas as medidas necessárias em relação ao crime de descaminho.