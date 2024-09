Grave acidente na BR-324, em Candeias, deixa três mortos e 15 feridos

Acidente aconteceu na BR-324, nas imediações do município de Candeias. - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Um acidente terminou com três mortos e ao menos 15 pessoas feridas na madrugada desta quarta-feira, 11. O caso aconteceu na BR-324, nas imediações do município de Candeias.

Segundo as informações iniciais, a van, que transportava 15 pessoas de Mutuípe para Salvador, bateu em uma carreta. O acidente teria acontecido após o motorista tentar ultrapassar um carro pequeno e colidir com a carreta. O carro ficou completamente destruído.

As vítimas estavam a caminho da capital baiana para atendimento médico. Os feridos foram socorridos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) para unidades de saúde da região. As autoridades estão investigando as causas do acidente.

As identidades das vítimas ainda não foram reveladas.

Devido o acidente, a via sentido Salvador ficou completamente congestionada.

O Portal A TARDE entrou em contato com a PRF para mais informações e aguarda resposta.

Em atualização*