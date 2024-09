Vídeo: mulher fica presa às ferragens de veículo após acidente

Corpo de Bombeiros esteve no local - Foto: Reprodução

Uma mulher sofreu um acidente e ficou presa às ferragens do veículo que dirigia após um acidente na manhã desta quinta-feira, 5, na BR-030, no vilarejo do Passa com Jeito, no município de Ipiaú, a cerca de 360 km de Salvador.

A mulher teria perdido o controle da direção de um carro de modelo Fox, e colidiu na lateral de um caminhão muck, prestador de serviços a Coelba, que seguia na direção contrária. Em vídeo compartilhado nas redes sociais, é possível ver o momento que o Corpo de Bombeiros atendeu a ocorrência.

Não há informação sobre o estado de saúde da mulher.