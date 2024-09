Político vira alvo da PF após contratar 'gangue de fofoqueiros'

Operação foi deflagrada pela PF - Foto: Arquivo/Agência Brasil

Uma organização criminosa especializada em divulgar informações falsas em campanhas eleitorais foi alvo da operação Teatro Invisível, deflagrada pela Polícia Federal (PF) nesta quinta-feira, 12. Segundo o portal Metrópoles, o grupo atuava em mais de 10 municípios do Rio de Janeiro.

Os nomes dos políticos investigados não foram divulgados.

Quatro mandados de prisão preventivase 15 de busca e apreensão foram expedidos. Além disso, também foi determinado o bloqueio judicial de bens dos investigados, no valor total de R$ 1 milhão para cada investigado.

Leia mais:

>> "Conquista", diz Olívia sobre aumento da pena de feminicídio

>> Orla de Salvador passará por recuperação ambiental; saiba detalhes

>> Gusttavo Lima na política? Cantor é sondado para se tornar senador

O grupo era especializado em contratar atores para espalhar fofocas e informações falsas sobre um determinado político pelas ruas da cidade. O objetivo era beneficiar o candidato para o qual o serviço criminoso fora contratado.

Os 'fofoqueiros profissionais' recebiam R$ 2 mil por mês para exercer tal função, e que os coordenadores da empreitada criminosa recebiam dos líderes da organização a quantia mensal de R$ 5 mil, além de serem contratados pela própria Prefeitura Municipal.

Apesar de a organização criminosa concentrar a sua atuação e os seus integrantes residirem majoritariamente no município de São João de Meriti (RJ), comprovou-se que o esquema criminoso foi contratado e exportado para ao menos outras 10 cidades do estado do Rio de Janeiro.

As investigações também revelaram que o grupo criminoso atua pelo menos desde 2016, já tendo influenciado no mínimo em três eleições municipais.