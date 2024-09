Orla de Salvador passará por recuperação ambiental; saiba detalhes

Ao todo, o valor máximo estimado para o investimento será de R$ 440.825,44 - Foto: Divulgação/Conder

O governo do estado da Bahia, através da Companhia de Desenvolvimento Urbano da Bahia (Conder), realizará o Projeto de Recuperação das Áreas Degradadas (PRAD) na região entre a Pituba, Costa Azul ao Jardim de Alah.



Conforme ressaltou a diretora de Equipamentos e Qualificação Urbanística da Conder, Larissa Britto, ao Portal A TARDE, a PRAD faz parte de um acordo realizado após a requalificação da Orla entregue em 2018 pelo ex-governador do estado, Rui Costa (PT).

Na ocasião, a exigência da Secretaria do Meio Ambiente, para a realização das obras na região, foi colocar em prática a PRAD, segundo informou Larissa.



Em documento que detalha o projeto, que o Portal teve acesso, indica que entre os serviços está:

- Paisagismo: Plantio de arbustos, cercas vivas, árvores ornamentais (palmeiras) e

tratamento de solo com terra vegetal, calcário, adubos e controle de pragas;

- Irrigação temporária das espécies vegetais plantadas;

- Cercamento de madeira e proteção/fixação de mudas com escoramento e tela e

- Sinalização (placas educativas);

No momento, o governo estadual aguarda o próximo dia 26, para abrir a licitação d de contratação da empresa responsável pela execução de toda a proposta.

Ao todo, o valor máximo estimado para o investimento será de R$ 440.825,44, com um prazo estipulado pela Conder para a finalização de três meses e 15 dias.